„Maßgeschneiderte“ E-Bikes sind das Erfolgsrezept

Wem das Fachwissen für den Kauf eines E-Bikes fehlt, für den hat NOX ein besonderes Angebot: Monatlich bietet man im Sommer in der Zentrale in Schlitters kostenlose geführte Schnupperfahrten in Verbindung mit einer Werksführung an. Dazu auch Tipps zur E-Bike-Fahrtechnik und sicherer Handhabung am Berg.