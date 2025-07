21-Jähriger bei Unfall tödlich verunglückt

Der 21-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld dürfte in der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit zwischen 1 und 4 Uhr, mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße im Freiland von Ehrenschachen unterwegs gewesen sein. Aus unbekannter Ursache kam er dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, der in etwa drei Metern Höhe abriss und auf die Fahrbahn fiel. Der Lenker erlitt dabei tödliche Verletzungen.