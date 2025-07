Ziemlich düstere letzte Tage rund ums Raxgebiet

Warum gerade dieses Thema?

„Alles, was dort passiert ist, wurde bereits in den 90er Jahren recherchiert“, so Prinz. Und hätte auch schon in einem eigenen Heimatkundeband veröffentlicht werden sollen. „Was aber damals nicht zur Geschichte einer Kurgemeinde passte“, erzählt Prinz über die damalige Ablehnung des Stoffes. Der Autor nahm sich daraufhin selbst die Zeit, hob Akten aus dem Archiv aus, ackerte mehrere tausend Seiten Material durch und machte daraus einen spannenden Roman.