Rechtsstreit um Mauerbau ist um Facette reicher

Rechtsstreit in Waldviertler Gemeinde um Mauerbau dauert noch immer an. Nach Amtsmissbrauch-Prozess fordert die FPÖ den Rücktritt von ÖVP-Ortschef Günther Kröpfl. Der bislang Unbescholtene schrammte beim Urteil hauchzart am Amts- und Joberlust vorbei.