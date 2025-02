Streit um „blauen Schwarzbau“ endet vor Gericht

Als Bürgermeister ist man im weiten Land Baubehörde erster Instanz. Das ist auch so, wenn der Bauwerber mit einer anderen Partei als der des Ortschefs sympathisiert, wie in einem Fall in der Gemeinde Pölla im Bezirk Zwettl. Kurz vor der Wahl erhob dort, wie berichtet, die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Ortschef Günther Kröpfl wegen Amtsmissbrauchs.