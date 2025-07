Sasha gab Spontankonzert in der Südsteiermark

Ganz in Weiß: Nach dem Motto von Roy Blacks Evergreen luden die beiden Herausgeber des Magazins „Obegg – Best of Südsteiermark“ Adi Weiss und Michael Lammerer auch heuer wieder zu ihrem bereits traditionellen Sommerfest. Am Weingut Der Zweytick von Elena und Christian Zweytick war die Farbe der Unschuld Trumpf. An den Dresscode hielt sich natürlich auch Stargast Sasha: Der deutsche Barde war mit seiner Frau Julia Röntgen nach Retznei gekommen. „Wir sind so glücklich, dass wir durch Adi und Michael diese traumhaft-schöne Region kennenlernen durften. Die Menschen, die Region, die Kulinarik – alles ist einfach ein Traum hier“, flöteten die beiden Deutschen in Richtung ihrer Gastgeber.