Ausflug ins Weltall mit allen Sinnen

Sie ist alle Jahre wieder ein Höhepunkt des Musikfestivals Styriarte: die Klangwolke. Von der Helmut-List-Halle in Graz aus schickt der ORF Bild und Ton von Mei-Ann Chen und dem Styriarte Youth Orchestra hinaus ins ganze Land. Am Programm namens „Unendliche Weiten“ stehen am 11. Juli Gustav Holsts „Planeten“ und Filmmusik aus der Star-Wars-Reihe von John Williams. Lichteffekte kommen von OchoReSotto, bekannt von den Klanglicht-Festivals. Sehen und hören kann man das intergalaktische Konzert im Fernsehen und im Radio, aber auch im Grazer Landhaushof, im Innenhof der Uni Graz, am Schöckl und an vielen Orten zwischen Bad Aussee und Bad Gleichenberg – außergewöhnlich schön!