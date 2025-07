Arbeiter von abgebrochenem Baum am Kopf getroffen

In Heinfels in Osttirol kam es Mittwochfrüh zu einem Forstunfall, bei dem ein 51-jähriger Arbeiter schwere Kopfverletzungen davontrug. Ein Baum war abgebrochen und auf den Rumänen gestürzt. Die Bergrettung musste ihn versorgen, anschließend wurde er in die Klinik geflogen.