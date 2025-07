Land schreibt Sanierung des Recycling-Areals vor

Nach dem mehrtägigen Großbrand einer Abfall-Recyclinganlage in Nußdorf-Debant in Osttirol hat das Land Tirol dem Betreiber nun ein Sanierungskonzept vorgeschrieben. So müsse das Areal zügig geräumt und zur Sicherung der Grundwasserqualität ein Mess- und Überwachungsprogramm erstellt werden.