Was Schladming mit einem US-Football-Stadion eint

In den fünf Festival-Tagen werden 36 Formationen präsentiert, es finden in Schladming und der Nachbargemeinde Haus zehn Hallenkonzerte und 42 Open-Air-Konzerte statt. Ein Höhepunkt ist die Rückkehr der Marschshow „Schladming Tattoo“ am Freitag mit 350 Musikern. Nach 2022 wird erneut eine amerikanischer Marching Band erwartet - jene der Universität von Michigan, die in den Vereinigten Staaten bei Football-Spielen auftritt. Das Programm im Planai-Stadion wird durch die Militärmusik Oberösterreich, die Musikkapelle Stein an der Enns und den Spielmannszug der Vielharmonie Kirchlinteln ergänzt.