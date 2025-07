Geldtaschendiebe machten in Tirol fette Beute

Tatort Lebensmittelgeschäft

Am Freitag gegen 11 Uhr wiederum entwendete ein Unbekannter in einem Lebensmittelgeschäft in Imst aus der Einkaufstasche, die sich im Einkaufswagen befand, die Geldtasche einer 60-Jährigen. Das Opfer bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse. Ein mittlerer vierstelliger Eurobereich wurde gestohlen.