Auf dem Prüfstand: Die Badeseen in Tirol sind top

Drei Badeseen stechen bei Prüfung besonders hervor

Von den 35 untersuchten Badestellen in Tirol weisen im zuletzt veröffentlichten Bericht 34 eine ausgezeichnete Qualität aus, wie das Land informiert. Kürzlich erfolgte der zweite der fünf Untersuchungsdurchgänge. Mit dem Ergebnis, dass vor allem der Lanser See, der Tristacher See und der Rieder Badesee Nord-Ost einwandfrei sind. Überprüft werden mikrobiologisch-hygienische Parameter, der pH-Wert, die Sauerstoffsättigung sowie die Sichttiefe. Koordiniert werden die Überprüfungen vom Sachgebiet Gewerberecht des Landes.