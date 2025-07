Hohe Strom-Nachzahlungen bereiten Steirern Sorge

Was zum Jahreswechsel viel diskutiert wurde, sehen viele Steirerinnen und Steirer jetzt auf den Abrechnungen der Energieanbieter schwarz auf weiß: Die Energiepreisbremse des Bundes ist ausgelaufen, die Netzgebühren für Strom sind gestiegen. Das bedeutet hohe Strompreise und Nachzahlungen. So wurde ein „Krone“-Leser, der auf 70 Quadratmetern in einem Zwei-Personen-Haushalt lebt, nun mit 120 Euro monatlicher Zahlung eingestuft. „Vor fünf Jahren haben wir gerade mal 45 Euro bezahlt“, sagt er.