Bus rammte Motorradfahrer auf Kreuzung frontal

Am Donnerstag gegen 15.15 Uhr fuhr ein 66 Jahre alter Motorradlenker aus Graz-Umgebung auf der Kärntner Straße und wollte in die Ulmgasse abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs hielt er an. Ein entgegenkommender Pkw deutete dem Mann per Lichthupe, dass er vorfahren könne. Er bog ab.