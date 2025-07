Hitze in Ö, Liverpool-Star tot und P.-Diddy-Urteil

Heute unter anderem mit diesen Themen: Die Temperaturen klettern unaufhaltsam nach oben, in Teilen Österreichs gilt bereits Warnstufe Rot. Welche Irrtümer Sie im Hitzeschutz auf jeden Fall kennen sollten, haben wir für Sie recherchiert. UND: US-Rapper Sean „Diddy“ Combs wurde teilweise für schuldig gesprochen. Was das nun bedeutet und ob er in Haft muss? Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.