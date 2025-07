Flammeninferno, Säure-Einbrecher und Kultursommer

Nach dem verheerenden Brand in einer Recyclinganlage steht nun das Gelände eines Maschinenbauers in Flammen – höchste Alarmstufe und Zivilschutzalarm! Und Österreichs Festivallandschaft boomt – und auf der Burg Gars sorgt Opernstar Clemens Unterreiner als Intendant für frischen Wind und volle Ränge. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.