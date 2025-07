Aus Protest gegen Wohnbau Sitzung „gesprengt“

Dieser Schritt war notwendig, um ein deutliches Zeichen gegen intransparente Entscheidungsprozesse zu setzen“, betont Klaus Grossenberger von der SPÖ in Neuhofen an der Ybbs im Bezirk Amstetten. Denn ein Wohnbauprojekt spaltet offenbar die 3000-Seelen-Gemeinde. Konkret möchte die Raiffeisenbank das ehemalige Volksschul- und Kindergartengebäude sanieren und zu Wohnungen umbauen. Zudem soll das leer stehende Geschäftslokal im „Ostarrichi“-Gebäude an die Bank verkauft werden.