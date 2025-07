Verwüstung in Tirol: „Bewohner eiskalt erwischt”

Nicht nur die Hitzewelle macht uns zu schaffen, auch heftige Unwetter haben Montagabend Tirol erschüttert. Besonders dramatisch war die Lage in Gschnitz, denn dort mussten Menschen per Hubschrauber gerettet werden. „Die Bewohner wurden eiskalt erwischt“, erzählt „Krone“-Tirol-Redakteurin Jasmin Steiner vor Ort. UND: Ägypten-Urlaub mit teurem Nachspiel: Trotz ausgeschaltetem Handy flatterte einer Burgenländerin eine saftige Rechnung ins Haus. Wie Sie das verhindern können, das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.