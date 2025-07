Ötscherland-Express vor dem Abstellgleis gerettet

Bereits seit 2012 wurde über den Erhalt der Ybbstalbahn-Bergstrecke verhandelt. Mehr als ein Jahrzehnt ohne Erfolg. Bis dann im vergangenen Jahr schließlich der Abschnitt zwischen Pfaffenschlag und Lunz am See für die Museumsbahn gesperrt werden musste. Ein herber Verlust – nicht nur für Eisenbahn-Nostalgiker. Wegen ihres Hochgebirgscharakters und den beiden Trestlework-Brücken ist die Strecke einzigartig in ganz Österreich, ja sogar in Europa. „Dass die Renovierung jetzt gesichert werden konnte, ist daher auch für Kultur- und Naturliebhaber eine gute Nachricht“, freut sich Verkehrslandesrat Udo Landbauer.