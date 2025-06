Pflegeausbildung der Zukunft in China präsentiert

Im Bereich der Pflege ist der Mangel an Fachkräften groß, wie die „Tiroler Krone“ immer wieder berichtete. Das Problem betrifft nicht nur Tirol bzw. Österreich, sondern auch andere Länder. In China in Chengdu fand kürzlich die internationale Berufsbildungskonferenz „EducationPlus“ statt. Dort war auch die Tiroler TiCare Innovations GmbH vertreten. Sie präsentierte ihre Augmented-Reality-Technologie (AR) für die Pflegeausbildung.