Hurra, die Ferien sind da: 200.000 Schüler freut’s

Rund 200.000 Schüler starten heute in ihre wohlverdienten Ferien. Die Kinder und Jugendlichen wurden an 1156 Schulen in NÖ von 14.600 Lehrenden in Pflichtschulen, davon 400 Studierende, 4000 Lehrenden an Gymnasien und 3600 an berufsbildenden höheren Schulen (BHS) unterrichtet. Laut Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister standen inhaltlich dabei die Schwerpunkte Digitalisierung und KI im Fokus, aber auch das Thema „handy-kompetente Schule“.