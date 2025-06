Der heiße Kampf um die Final-Serie beginnt

Corona machte bei der Premiere der Weltcup-Woche in Innsbruck 2020 noch einen Strich durch die Rechnung, seit 2021 gibt es den Doppel-Weltcup in Bouldern und Vorstieg plus Paraclimbing-Weltcup und Speed-Europacup (heuer nicht). Bei den bisherigen vier Ausgaben waren immer heimische Athleten oder Athletinnen im Finale. Insgesamt gab es zehn Final-Teilnahmen und vier Podestplätze, nur 2022 schafften es unsere Kletterer nicht aufs Stockerl.