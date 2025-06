Pfadis „entfachen“ das Leuchtfeuer des Lions Clubs

Rasche und effektive Hilfe in Region

Beim „Löwenlotto“ verloste man die Standorte der 20 baugleichen Skulpturen, die je von einem Künstler gestaltet und in den Gemeinden des Bezirks aufgestellt wurden, wieder aufs neue. Präsident Jürgen Rochla freute es, dass man mit der Aktion immer bekannter wird und damit auch immer tatkräftiger helfen kann – und zwar dort, wo rasche zielgerichtete Hilfe in der Region erforderlich ist.