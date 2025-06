E-Scooter-Dieb brauchte fünf Anläufe – nun in Haft

Verdächtiger in Tatortnähe gefasst

Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt längst verständigt. Und im Zuge einer Fahndung konnte der mutmaßliche Täter rasch in Tatortnähe ausgeforscht und zur Rede gestellt werden. „Der von ihm entwendete E-Scooter wurde sichergestellt“, so die Ermittler weiter.