„Schlagerbooom“ in Kitz sicherte sich Tagessieg

„Das war ein voller Erfolg“

Peter Dreckmann, Unterhaltungschef des MDR, sagt gegenüber der „Tiroler Krone“: „Das ,Schlagerbooom Open Air 2025’ mit Florian Silbereisen aus dem Stadion in Kitzbühel war ein voller Erfolg: Die Eurovisionsshow errang den Tagessieg in der Primetime ab 20:15 Uhr – sowohl in Deutschland als auch in Österreich – mit über 20 Prozent Marktanteil im Ersten und mit 32 Prozent im ORF! Kein anderer Sender kam am Samstag an der Show vorbei! Zugleich konnte sie in der ARD starke 9,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 14-49 erreichen.“