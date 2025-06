Briefmarken-Sensation im Doppelpack

So viel Andrang sieht man in Brunn am Gebirge selten. Am 13. Juni wurde das Veranstaltungszentrum BRUNO zum Mekka für Briefmarken-Fans und Geschichtsinteressierte. Der Grund: Das exklusive Sonderpostamt der Österreichischen Post, das nur an diesem einen Tag von 10 bis 14 Uhr geöffnet hatte – und mit zwei brandneuen Marken für Begeisterung sorgte.