Rennradfahrer kracht mit Kopf gegen Heckscheibe

In Klinik eingeliefert

Der Biker wurde mit dem Kopf gegen die Heckscheibe geschleudert, sodass sie zerbrach. Folglich blieb der Niederländer verletzt am Boden liegen. Er zog sich mehrere Rissquetschwunden, Abschürfungen und Prellungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.