Anhänger überschlug sich: Gleinalmtunnel gesperrt

Ein äußerst heikler Unfall spielte sich am Samstagvormittag in der Nähe des Gleinalmtunnels ab: Gegen 9 Uhr war ein 23-jähriger Serbe mit seinem Pkw samt Anhängergespann in Fahrtrichtung Spielfeld unterwegs. Weil der Anhänger jedoch falsch beladen und der Lenker zu schnell unterwegs war, verlor er die Kontrolle.