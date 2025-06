Mann zwischen Motorrad und Leitplanke eingeklemmt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 14.30 Uhr. Zusammen mit zwei anderen Bikern fuhr der 20-Jährige mit dem Motorrad von Zell am Ziller kommend in Richtung Gerlospass. „Bei Kilometer 48,08 streifte der Lenker mit dem rechten Fußraster in einer Rechtskurve den Asphalt und kam zu Sturz“, heißt es von den Ermittlern.