Bei Landeanflug gestürzt: Paragleiter verletzt

Mitarbeiter von Flugschule rief Rettung

„Aus unbekannter Ursache stolperte der Mann und kam zu Sturz“, heißt es von den Ermittlern. Der 34-Jährige trug schwere Verletzungen am Sprunggelenk davon. Ein Mitarbeiter der Flugschule setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.