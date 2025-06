Fast 600 Verkehrsdelikte von Bikern am Feiertag

Mit über 100 km/h durch das Ortsgebiet

Über 800 Lenker wurden bei der Schwerpunktaktion angehalten bzw. zumindest verwarnt. Besonders erwähnenswert waren etwa ein Lenker in Salzburg, der mit 144 km/h anstatt der erlaubten 70 geblitzt wurde. Auch in Sillian hatte es ein Biker eilig: Er bretterte mit 103 km/h durch das Ortsgebiet (50 km/h). Ein Deutscher kam wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Ötztalbundesstraße ab und verletzte sich schwer. In Mils stürzte ein Motorradlenker bei einem Überholmanöver, zog sich jedoch nur leichte Verletzungen zu.