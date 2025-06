Tirol stand ganz im Zeichen von Fronleichnam

Monstranz unter dem „Himmel“

Teilweise an die Heilige Messe schließt sich die Prozession an, bei der die Gläubigen die vom Priester oder Diakon getragene Monstranz mit dem Allerheiligsten in einem Festzug unter Gebet und Gesang durch die Straßen begleiten. Die Monstranz und ihr Träger werden dabei von mitgetragenen Stoffbaldachin beschirmt – dem „Himmel“.