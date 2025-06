Kennzeichen weg: Rabiater Lenker verletzt Polizist

Zu dem Vorfall kam es am Mittwoch kurz vor 20 Uhr im Zuge einer Verkehrskontrolle in Hall. Die Polizei hielt den Pkw eines 44-jährigen Österreichers an und stellte an diesem zahlreiche Mängel fest – so viele, dass sie das Auto für nicht mehr verkehrstüchtig befanden und die Kennzeichen abnehmen wollten.