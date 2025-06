Stadion-Open-Air mit Melissa Naschenweng in Gnas

Die Vorbereitungen für die steirische Konzert-Sensation des Sommers laufen bereits auf Hochtouren: Melissa Naschenweng bringt ihr einziges Steiermark-Konzert 2025 nach Gnas und verwandelt das Stadion am 19. Juli in eine mitreißende Open-Air-Konzertarena. Mit im Gepäck hat sie dabei ihr brandneues Album „Alpenbarbie“ und natürlich all ihre großen Hits wie „Bergbauernbuam“, „Traktorführerschein“ und viele weitere Party-Kracher. In ihrer Heimat ist die im Kärntner Lesachtal aufgewachsene Powerfrau längst ein Megastar und hat sich innerhalb weniger Jahre zu einer der erfolgreichsten und beliebtesten Künstlerinnen des Landes entwickelt.