So bringt Lehrling Austro-Nachspeise nach New York

Am Dienstag zeigten elf junge Köche aus ganz Österreich in Wien, wie der traditionelle Kaiserschmarrn mit Blunzen, Curry & Co. neu gedacht wird. Sieger Josef Leitner ist mit seiner Kreation ab Juli auch international, u.a. im New Yorker The Schilling vertreten. Wie er die Jury überzeugen konnte und warum seine Version bald sogar New York begeistert – erfahren Sie im Video.