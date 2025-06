Jolly stellt Produktion in der Steiermark ein

Seit 1919 werden in der Ibererstraße in Graz-Gösting die beliebten Jolly-Buntstifte produziert – bis zu 40 Millionen Stück waren es pro Jahr. Unzählige steirische Schulklassen gingen dort bei Exkursionen mit ihrem Schreibgerät auf Tuchfühlung. Doch damit ist es jetzt Schluss: Wie der Eigentümer Brevillier Urban & Sachs am Mittwoch mitteilte, will man sich künftig auf die beiden burgenländische Standorte Hirm und Hornstein konzentrieren. Für sechs Millionen Euro soll dort die „modernste Stiftfertigung Europas“ entstehen, heißt es vom österreichischen Traditionsunternehmen.