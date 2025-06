Ein schwungvoller Tanz durch den Sommer

Einem der größten Musiker wird am 4. Juli in St. Pölten Tribut gezollt: Mit „Queen. Mercury the Legend“ fällt der Startschuss zum heurigen SommerTheaterPark. Bei der Reise durch das Leben von Freddie Mercury rockt das Europaballett St. Pölten in einer Choreografie von Florient Cador zu Hits wie „We Are the Champions“ oder „Radio Ga Ga“.