Drohung: Schon wieder Schule in Stainz evakuiert

Wie schon am Donnerstag vergangener Woche (zwei Tage nach dem Amoklauf in Graz) und am Montag wurde auch am Dienstag eine Drohung gegen Bildungseinrichtungen in Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) ausgesprochen. Die Mittelschule wurde in der Früh evakuiert, Hunderte Mädchen und Buben sammelten sich am nahen Sportplatz, bewacht von bewaffneten Polizisten.