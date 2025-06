86-jähriger Autofahrer fährt Radler in Graz nieder

Gegen 19.10 Uhr war ein 86-jähriger Grazer am Glacis in der steirischen Landeshauptstadt in Richtung Süden unterwegs. Bei einer Kreuzung wollte er in die Wilhelm-Fischer-Allee einbiegen, hat dabei aber offenbar einen Radfahrer übersehen, der die dortige Radfahrerüberfahrt queren wollte.