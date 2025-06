So schmeckt der Sommer: Niederösterreichs Eis-Hits

Schokolade, Bienenköniginnen-Eis, Marillenknödel und Co: Ganz gleich ob Groß oder Klein, eine leckere Abkühlung in Form von köstlicher Eiscreme hat jeder gerne an heißen Tagen. Fruchtig oder cremig: Hier sind die beliebtesten Eissorten in ganz Niederösterreich.