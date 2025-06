Wie aus jungen Talenten Spitzensportler werden

Golf als Schulfach? Was nach Ausnahme klingt, ist in St. Pölten gelebter Alltag. Im Golfleistungszentrum in St. Pölten wachsen junge Erwachsene wie Laurenz Kubin zu echten Spitzensportlern heran – mit vollem Stundenplan und strukturiertem Training. Ihre stärkste Waffe? Zwei Coaches, die nicht nur Technik trainieren, sondern Halt geben: Benjamin Weilguni und Melanie Wolkersberger. Sie sind Trainer, Vertrauenspersonen – manchmal fast wie Eltern. Was passiert, wenn aus einem Schulfach eine Lebensentscheidung wird? Und was rät Laurenz allen, die jetzt erst anfangen? Die Antworten sehen Sie im Video oben.