Entspannt auf den höchsten Berg Niederösterreichs

In nur 40-minütiger Fahrt geht es während der Saison täglich mit dem Salamander-Zug zum Bergbahnhof Hochschneeberg auf 1.800 Meter Seehöhe. In den Sommermonaten macht sich an jedem zweiten Sonntag zusätzlich der nostalgische Dampfzug – wie zu Kaiser Franz Josephs Zeiten – gemütlich auf den Weg.