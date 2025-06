Graz: Spaziergänge durch neue Theaterstücke

Plötzlich haust da ein Mädchen im Wartehäuschen. Die Aufregung in der Nachbarschaft und vor allem bei einem Mann ist groß: Darf sie das? Wem gehört eigentlich das Häuschen, und wenn man ständig auf einen Bus wartet, der nie kommt – wohnt man dann oder wartet man noch? „Kri“ heißt die geschickte junge Protagonistin, die im Baum sitzt, und so heißt auch das Jugendstück von Stefan Wipplinger. Einen Auszug daraus präsentierten Martin Niederbrunner und Delia Maili am Samstagvormittag am Grazer Ortweinplatz als Teil eines „Drama Walks“: Einige der Stücke, die am Dramatiker:innenfestival Graz um den begehrten Retzhofer Dramapreis rittern, werden dort in maximal zehn Minuten angespielt.