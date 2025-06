Zillertaler Trachtenwelt feiert den 20. Geburtstag

All die verschiedenen Variationen und Stilrichtungen der Tracht in einem Shop zu vereinen und leistbar zu machen, war vor 20 Jahren unser großes Ziel“, beschreibt Gründer und Eigentümer Thomas Dims die Ursprünge. Ob elegante oder exklusive Dirndl, Lederhosen für Mann und Frau oder Kindertrachtenmode – hier wird wohl jeder fündig, der zu Gauder Fest oder Oktoberfest passend angezogen sein will oder „Trachtiges“ vielleicht sogar in den Alltag integriert. Inzwischen ist das Unternehmen der größte Anbieter für Trachten- und Landhausmode in ganz Österreich.