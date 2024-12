Seeadler nach schwerer Verletzung wieder frei

In Haringsee konnte am Montag ein außergewöhnlicher Erfolg im Artenschutz gefeiert werden: Ein Seeadler, der vor einigen Tagen mit einem Schädel-Hirntrauma gefunden wurde, wurde wieder in die Freiheit entlassen. Der Vogel war einem Spaziergänger aufgefallen, da er Schwierigkeiten hatte, vom Boden abzuheben und nur kurze Strecken flog.