Seeadler-Sensation: Jungtiere erobern das Thayatal

Lebensraum für seltene Tierarten

Das grenzübergreifende Schutzgebiet in Niederösterreich und Tschechien ist ein Hotspot der Artenvielfalt. Seltene Tiere wie Wildkatze, Schwarzstorch und Edelkrebs haben hier einen idealen Lebensraum gefunden. Und auch der Seeadler, der größte Greifvogel Österreichs, nutzt das Naturparadies an der Thaya seit den 1990er-Jahren gerne als Winterquartier. Einen ersten Brutversuch eines Seeadlerpaares gab es im Vorjahr, dieser wurde aber nach einigen Wochen abgebrochen. Heuer gingen die Nachwuchshoffnungen aber in Erfüllung – im Herbst werden die jungen Seeadler den elterlichen Horst verlassen.