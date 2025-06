Betrunkener Lenker stürzte bei Fahrt von Alm ab

Am Pfingstsonntag gegen 1.25 Uhr fuhr der 48-jährige Einheimische mit seinem Fahrzeug auf einem Forstweg von der Gamssteinhütte kommend in Richtung Imsterberg. In einer langgezogenen Linkskurve brach das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache hinten aus, kam mit dem rechten Vorderreifen über den Fahrbahnrand und stürzte etwa fünf Meter eine steile Böschung hinunter.