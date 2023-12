Als im Salzburger Dom Hostien gebacken wurden

Eine steile Treppe führt in die oberen Stockwerke des Doms. Für Besucher sind die Räumlichkeiten zwar nicht zugänglich, doch in den alten Gemäuern zwischen Dom- und Residenzplatz verbergen sich so manche Schätze der Salzburger Vergangenheit. Ihr Hüter ist Dietmar Koisser, der Sakristeidirektor des Salzburger Doms.