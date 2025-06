Kein Basilikumblatt zwischen Caprese-Regierung

Vorbehaltsflächen: Gespräche laufen

Zudem gibt es einen Ausblick in die Zukunft: Die Gespräche zu den Vorbehaltsflächen mit den Grundeigentümern laufen „auf Augenhöhe“ und das „sehr gut“. Bis spätestens Anfang 2026 möchte man hier in die Umsetzung des Raumentwicklungskonzeptes Öroko kommen. In Sachen ESC dürfe der Bürgermeister nichts sagen, aber „es schaut einmal sehr gut aus“.