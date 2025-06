Brand nach technischem Defekt: Silo geflutet

Verletzt wurde niemand

Im Zuge des Ablassens kam es zu einer Verpuffung in dem Behälter und eine Rauchbildung war erkennbar. Mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren Kaltenbach und Stumm wurde der Silo komplett gelehrt und mittels Drehleiter von oben her geflutet. Personen kamen nicht zu Schaden. „Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt“, so die Exekutive.